بأطوال تتجاوز 3200 كم.. الطرق الحيوية بالجوف تدعم الحركة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية

وتُوَاصل الهيئة العامة للطرق، العمل على تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة؛ من خلال تنفيذ العديد من مشاريع الصيانة في المنطقة المبنية على الأداء، شملت 3 مشاريع يجري العمل على صيانتها؛ أبرزها صيانة طريق القريات وطريق الجوف/ حائل، وطريق البسيطا/ أبو عجرم/ طبرجل؛ بهدف رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق؛ وذلك من منطلق دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي والشرياني، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية، التي تستهدف الوصول بمؤشر المملكة في جودة الطرق للمؤشر السادس عالميًّا، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.