"تنمية الغطاء النباتي" يُصدر 50 تصريحًا للكرفانات داخل المتنزهات الوطنية

‏وتفصيلاً، دعا المركز المتنزهين إلى المبادرة بإصدار تصريح لكرفاناتهم، واختيار مواقعهم داخل المتنزهات الوطنية للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وذلك من خلال التواصل عبر الإيميل Camping@ncvc.gov.sa ، أو من خلال إدارة المتنزهات المتاحة.