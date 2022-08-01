"تنمية الغطاء النباتي" يُصدر 50 تصريحًا للكرفانات داخل المتنزهات الوطنية

قال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إنه أصدر حتى الآن 50 تصريحًا للكرفانات داخل المتنزهات الوطنية ضمن حملة "صرح لكرفانك بداخل المتنزهات الوطنية".
وتفصيلاً، دعا المركز المتنزهين إلى المبادرة بإصدار تصريح لكرفاناتهم، واختيار مواقعهم داخل المتنزهات الوطنية للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة، وذلك من خلال التواصل عبر الإيميل Camping@ncvc.gov.sa ، أو من خلال إدارة المتنزهات المتاحة.
ونشر المركز "إنفوجرافيك" على حسابه في تويتر، يبيِّن آخر تحديث بقائمة المتنزهات الوطنية التي تسمح بدخول الكرفانات في مناطق عدة.