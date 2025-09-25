بكين .. وزير الصناعة يشهد توقيع 42 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية بقيمة 1.74 مليار دولار

وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الاستثمار الصيني في المملكة نما بنحو 30% خلال عام 2024 ليتجاوز (31) مليار ريال سعودي، مع نمو الاستثمارات في القطاعات الجديدة والواعدة، ومنها التعدين، وصناعة السيارات، والبتروكيماويات، كما تعمل أكثر من (750) شركة صينية في المملكة، بينها شركات تستثمر في مشاريع كبرى مثل: "نيوم"، ومدن صناعية، منها مدينة الجبيل الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بوصفها مراكز إستراتيجية تتوافق مع مبادرة "الحزام والطريق"، وفي المقابل، يتوسع الاستثمار السعودي في الصين ليتجاوز أكثر من (8) مليارات ريال سعودي، إلى جانب مذكرات تفاهم أبرمها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية صينية بقيمة (50) مليار دولار.