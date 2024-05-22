"عش بصحة".. 9 نصائح للحجاج الذين يعانون الأمراض المزمنة قبل بدء رحلة الحج

نشرت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" مجموعة من النصائح والإرشادات للحجاج الذين يعانون أحد الأمراض المزمنة؛ للتعرف على الاستعدادات الصحية التي يجب اتخاذها قبل بدء رحلة الحج.
وتفصيلاً، نصح حساب "عش بصحة" على "إكس" بمراجعة الطبيب قبل السفر، واستعادة اللياقة البدنية قبل السفر، وارتداء سوار تعريفي، والحرص على حمل تقرير يوضح الحالة الصحية، وجرعات الأدوية.
وشملت النصائح أيضًا: تحضير طريقة لحفظ الأدوية من التلف أثناء الرحلة، وتجهيز كمية الأدوية التي تكفي طوال مدة الحج، والحرص على شرب المياه، وحمل المظلة أثناء المناسك، والحرص على أخذ استكمال تطعيمات الحج، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين بانتظام.