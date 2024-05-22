"عش بصحة".. 9 نصائح للحجاج الذين يعانون الأمراض المزمنة قبل بدء رحلة الحج

وشملت النصائح أيضًا: تحضير طريقة لحفظ الأدوية من التلف أثناء الرحلة، وتجهيز كمية الأدوية التي تكفي طوال مدة الحج، والحرص على شرب المياه، وحمل المظلة أثناء المناسك، والحرص على أخذ استكمال تطعيمات الحج، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين بانتظام.