محليات
غدًا.. "أمير نجران" يستقبل أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة
يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ويطّلع على جهود منسوبي الجمارك
يستقبل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران غدًا، أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر منفذ الوديعة البري، بمحافظة شرورة.
ويقف الأمير جلوي بن عبدالعزيز على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المنفذ، في جولة تشمل المخيم الموحد للخدمات الحكومية، الذي يتم فيه إنهاء كافة إجراءات دخول الحجاج في مكان واحد؛ حيث يحتضن منصات للجوازات، والجمارك، والصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويطلع أمير نجران -خلال جولته- على الخدمات التطويرية التي يشهدها عمل الجمارك، في فحص الحافلات والمركبات، باستخدام أحدث التقنيات.
ويشارك الأمير جلوي بن عبدالعزيز في نهاية الجولة، طعام الغداء مع العاملين في المنفذ، من كل القطاعات الأمنية والخدماتية والتطوعية.