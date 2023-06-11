غدًا.. "أمير نجران" يستقبل أولى طلائع حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

ويقف الأمير جلوي بن عبدالعزيز على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المنفذ، في جولة تشمل المخيم الموحد للخدمات الحكومية، الذي يتم فيه إنهاء كافة إجراءات دخول الحجاج في مكان واحد؛ حيث يحتضن منصات للجوازات، والجمارك، والصحة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.