عبدالعزيز بن سعود يصل حائل ويطلع على عدد من المشروعات التنموية في المنطقة

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الربيعة ، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد الله بن محمد الفارس ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن ناصر الكثيري، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبد المحسن الشلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بإمارة منطقة حائل.