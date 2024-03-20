عبدالعزيز بن سعود يصل حائل ويطلع على عدد من المشروعات التنموية في المنطقة

اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، خلال زيارته لإمارة منطقة حائل ،اليوم على عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المنطقة.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر إمارة المنطقة، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، و الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل.
واستمع سمو وزير الداخلية لشرحٍ مفصل عن المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المنطقة.
وثمن أمير منطقة حائل خلال الاستقبال الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة ومناطق المملكة كافة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية لتوفير سبل الأمان والطمأنينة والراحة للمواطنين والمقيمين والزائرين في جميع مناطق المملكة.
وحضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبد الله بن عبدالرحمن الربيعة ، ونائب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء عبد الله بن محمد الفارس ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن ناصر الكثيري، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبد المحسن الشلهوب، وعدد من كبار المسؤولين بإمارة منطقة حائل.