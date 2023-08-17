أمانة جدة تدخل موسوعة "جينيس" بـ"جدارية الأغطية البلاستيكية"

ويهدف تنفيذ هذه الجدارية، إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية، والتأكيد على ارتباط الفن بالبيئة، وهو ما يستدعي تسخير الجهود؛ لإعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها في تنفيذ أعمال فنية، فضلًا عن تسخير الطاقات الشبابية وإشراكهم في الأعمال التطوعية، تشجيعًا ودعمًا للحفاظ على البيئة.