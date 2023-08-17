أمانة جدة تدخل موسوعة "جينيس" بـ"جدارية الأغطية البلاستيكية"
سجلت أمانة محافظة جدة رقمًا قياسيًا لعام 2023، برعايتها أكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية، نفذتها المهتمة بالبيئة خلود الفضلي.
وبذلك تندرج الجدارية التي تأتي ضمن سلسلة مبادرات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في الأمانة، إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وقال المدير العام للمسؤولية المجتمعية في أمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة: إن مساحة الجدارية تصل إلى 383 مترًا مربعًا، باستخدام 400 ألف غطاء بلاستيكي في تنفيذها.
وأضاف: استغرق العمل على الجدارية ثمانية أشهر، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة،
ويهدف تنفيذ هذه الجدارية، إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية، والتأكيد على ارتباط الفن بالبيئة، وهو ما يستدعي تسخير الجهود؛ لإعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها في تنفيذ أعمال فنية، فضلًا عن تسخير الطاقات الشبابية وإشراكهم في الأعمال التطوعية، تشجيعًا ودعمًا للحفاظ على البيئة.