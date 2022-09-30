"عناية" تجري 70 عملية جراحية لاستئصال المرارة بمدينة حائل

ومن جانبه، قال الدكتور رياض أبو سليمان عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس الفريق الطبي الاستشاري التطوعي في هذه المُبادرة إن هذه العمليات أجريت بالتنسيق مع تجمع حائل الصحي وتمت العمليات في مستشفى الملك خالد بحائل حيث قام الفريق الطبي المكون من كوكبة من الاستشاريين المتطوعين باستئصال المرارة للمرضى الذين على قوائم الانتظار وفق أعلى معايير الكفاءة الطبية والجراحية لهذا النوع من العمليات الجراحية مما أسهم في تخفيف معاناتهم.