"عناية" تجري 70 عملية جراحية لاستئصال المرارة بمدينة حائل

أجرت جمعية عناية الصحية بالتعاون مع التجمع الصحي بحائل 70 عملية جراحية لاستئصال المرارة بمستشفى الملك خالد وذلك بدعم من مؤسسة مزن الخيرية.
وفي التفاصيل، أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري أن هذه العمليات تأتي في إطار المسار العلاجي لجمعية عناية ، مشيراً إلى أن الجمعية تُطلق مجموعة من المبادرات العلاجية والبرامج الوقائية والتي تهدف إلى تعزيز صحة المجتمع لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي حيوي يتمتع أفراده بالصحة والرفاهية.
ومن جانبه، قال الدكتور رياض أبو سليمان عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس الفريق الطبي الاستشاري التطوعي في هذه المُبادرة إن هذه العمليات أجريت بالتنسيق مع تجمع حائل الصحي وتمت العمليات في مستشفى الملك خالد بحائل حيث قام الفريق الطبي المكون من كوكبة من الاستشاريين المتطوعين باستئصال المرارة للمرضى الذين على قوائم الانتظار وفق أعلى معايير الكفاءة الطبية والجراحية لهذا النوع من العمليات الجراحية مما أسهم في تخفيف معاناتهم.
وقال مدير المشروع خالد بن محمد الفقيه إن هذه المُبادرة أتت بدعم سخي من مؤسسة مزن الخيرية وشكرها على عطاءاتها ودعمها المتواصل للجمعية كما شكر الفقيه جميع شُركاء عناية الصحية من الداعمين والاستشاريين المتطوعين ومزودي الخدمات الصحية وتجمع حائل الصحي ومستشفى الملك خالد، على دعمهم ولجهودهم في إنجاح هذه المبادرة موجهاً رسالة لجميع رجال الأعمال وللمؤسسات المانحة لدعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تخدم أبناء المملكة وتُخفف معاناة المرضى من ذوي الدخل المحدود.