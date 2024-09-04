"الجلاجل" يتفقد ميدانيًا مقار ومراكز الهلال الأحمر السعودي بالطائف

وخلال الزيارة، اطلع "الجلاجل" على الآليات وعربات الكوارث والطوارئ، إضافة إلى تقرير عن برامج التدريب والتثقيف المجتمعي، حيث بلغ إجمالي الدورات المقدمة 672 دورة، استفاد منها 28,251 مستفيدًا منذ بداية العام، إلى جانب عرض إحصائي عن برامج التطوع والفرص التطوعية التي توفرها الهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين في المنطقة 13,227 متطوعًا، منهم 6,348 من الذكور و6,878 من الإناث، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 216,992 ساعة.