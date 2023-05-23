بخبرات 30 عامًا.. إطلاق معهد ماجد الفطيم لتجارة التجزئة في الرياض

يوفِّر معهد ماجد الفطيم لتجارة التجزئة في "الخيمة مول" بالرياض، الذي يحتضن أول متجر كارفور في المملكة العربية السعودية، الفرصة لتعلُّم تجارة التجزئة الحديثة بالاستفادة من الخبرات والمعارف المكتسبة على مدى 30 عامًا تقريبًا من إدارة وتشغيل كارفور في المنطقة.
وتفصيلاً، تستهدف البرامج التي يقدمها المعهد تطوير وصقل المهارات، وتنمية المهارات القيادية، وخدمة العملاء.
خمسة من هذه البرامج مخصصة لمواطني السعودية بهدف تدريب المواطنين السعوديين، وإعدادهم لتولِّي مناصب قيادية، ورئاسة الأقسام، وإدارة المتاجر.
ويقدِّم المعهد في المرحلة الأولى 12 برنامجًا تدريبيًّا تفاعليًّا في مجال تجارة التجزئة، إضافة إلى المزيد من البرامج المخطط لها.
وتم تصميم المعهد وفق أحدث مبادئ التصميم التي تعتمدها شركة "ماجد الفطيم"، وتُركز على الطاقة والاستدامة بما يتماشى مع طموحات الشركة لتحقيق المحصلة الإيجابية بحلول عام 2040.
ويضم المعهد ست غرف تدريب، وغرفة ذات مقاعد متدرجة بشكل حُر، صُممت بهدف تشجيع عرض ومناقشة الأفكار، وبناء مجموعات العمل.
ويعتمد المعهد أحدث التقنيات، بما في ذلك الوسائط الإعلامية المتعددة، والمكتبة الرقمية، والتقنيات التي تغني عن استخدام الورق؛ لتقديم نهج متعدد القنوات، بما يضمن جهوزية الخريجين، واستعدادهم لدخول قطاع التجزئة الذي يشهد نموًّا متسارعًا وتطورًا رقميًّا كبيرًا.
وحول الأهداف التي تضعها الشركة لمعهد تجارة التجزئة يقول أ. هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة": نتطلع من خلال خططنا وبرامجنا لعام 2023 إلى إكمال 70 ألف ساعة تدريب، تشمل تطوير وصقل المهارات، وتنمية المهارات القيادية، وخدمة العملاء. ويتمثل هدفنا الثاني في تنمية وصقل مهارات أكثر من 2000 زميل سنويًّا، وتوظيف أكثر من 500 مواطن آخر بحلول عام 2024.
وحول إطلاق ثاني معهد لتجارة التجزئة في المنطقة في السعودية يرد هاني ويس: توجد شركة "ماجد الفطيم" في السعودية منذ 19 عامًا تقريبًا، وتشهد السعودية اليوم مرحلة من التغيير والتحول غير المسبوق؛ إذ تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تسريع مسيرة التحول في السعودية على المستويَين الاقتصادي والاجتماعي؛ لذا نحن هنا اليوم انطلاقًا من التزامنا بدعم هذه الرؤية وأهدافها من خلال المساهمة في رسم غد أفضل، ومستقبل واعد للمملكة ومواطنيها.
وأضاف: إن رؤية السعودية هي ركن من أركان شركة "ماجد الفطيم"، وتتمثل في تطوير وتمكين الجيل القادم من القادة السعوديين في هذا القطاع؛ وبذلك نخطو نحو النجاح في إدارة عمليات كارفور وقطاع التجزئة في السعودية، فيما نواصل التزامنا بدعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ويضطلع معهد تجارة التجزئة بدور بارز ورئيسي في دعم جهود التوطين، وتنمية وتطوير المهارات السعودية؛ إذ نتطلع إلى تدريب أكثر من 2000 زميل سنويًّا.
وحول تأثير ذلك على قطاع تجارة التجزئة في السعودية قال "ويس": يهدف إطلاق المعهد في السعودية إلى تزويد القطاع بالتطوير المهني الذي من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات، ويعزز رضا العملاء في متاجر كارفور في جميع أنحاء السعودية.. كما يهدف المعهد أيضًا إلى بناء وتمكين الجيل القادم من قادة القطاع المبدعين، ودعم الأفراد بأفكار جديدة، وأساليب التفكير في المستقبل. وسيتم تزويد قادة المستقبل بالمهارات والرؤى اللازمة للتأقلم والتكيف مع متغيرات القطاع، ودفع مسيرة الابتكار، وتلبية احتياجات وتطلعات المستهلك المتغيرة، بما يساهم في تحقيق النمو، ويعزز من القدرة التنافسية لقطاع التجزئة في السعودية.
وأضاف: انطلاقًا من طابعه التعاوني سيُمثِّل المعهد أيضًا مركزًا لتبادل المعرفة، وتعزيز تبادل ومشاركة أفضل الممارسات في القطاع. ومن خلال الجمع بين المتخصصين في الصناعة والخبراء والزملاء في كارفور سنساهم في تعزيز التعاون، وتبادل الأفكار والاستراتيجيات القيمة.
وتابع: بشكل عام سيساهم معهد ماجد الفطيم لتجارة التجزئة في تطوير قوة عاملة ماهرة للقطاع، وبناء قادة مبدعين، والارتقاء بمعايير القطاع في السعودية.
وحول التخطيط لإطلاق معهد لتجارة التجزئة آخر في المنطقة قال "ويس": يجري العمل على تطوير معهد ثالث، ومن المقرر افتتاحه في العاصمة المصرية القاهرة في وقت لاحق من هذا العام.
واختتم: تُعدُّ مصر موقعًا رئيسيًّا آخر بالنسبة لنا؛ إذ تتمتع بمجموعة من المواهب المميزة، وقطاع تجزئة تنافسي ومتسارع النمو، وإمكانات غير محدودة.