بخبرات 30 عامًا.. إطلاق معهد ماجد الفطيم لتجارة التجزئة في الرياض

وحول تأثير ذلك على قطاع تجارة التجزئة في السعودية قال "ويس": يهدف إطلاق المعهد في السعودية إلى تزويد القطاع بالتطوير المهني الذي من شأنه أن يساهم في تحسين جودة الخدمات، ويعزز رضا العملاء في متاجر كارفور في جميع أنحاء السعودية.. كما يهدف المعهد أيضًا إلى بناء وتمكين الجيل القادم من قادة القطاع المبدعين، ودعم الأفراد بأفكار جديدة، وأساليب التفكير في المستقبل. وسيتم تزويد قادة المستقبل بالمهارات والرؤى اللازمة للتأقلم والتكيف مع متغيرات القطاع، ودفع مسيرة الابتكار، وتلبية احتياجات وتطلعات المستهلك المتغيرة، بما يساهم في تحقيق النمو، ويعزز من القدرة التنافسية لقطاع التجزئة في السعودية.