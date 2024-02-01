"رشوة واستغلال نفوذ".. "نزاهة": إيقاف 149 متهمًا من 4 وزارات بينها "الداخلية"

وقالت: إنه تم توقيف "149" متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم في تهم: "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير"، وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.