إحباط تهريب 26.900 كجم حشيش في جازان.. وضبط مروّج "شبو" بالشرقية

أطاحت دوريات حرس الحدود بجازان بعدد من المخالفين؛ لتهريبهم الحشيش والأقراص المحظورة، فيما قبضت دوريات المجاهدين بالمنطقة الشرقية على مقيم؛ لترويجه الشبو.
وفي التفاصيل، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبهم (26.900) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و(15.000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.
وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وشهدت العملية الأمنية الأخرى، قيام دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بالقبض على مقيم من الجنسية الهندية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.