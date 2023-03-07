اختتام فعاليات مهرجان العسل في "أضم" بنسخته الثانية

اختتمت فعاليات مهرجان العسل بمحافظة أضم في نسخته الثانية، الاثنين، بعد إقبال لافت من الزوار والأهالي والمهتمين، على مدى خمسة أيام.
وحظي المهرجان باهتمام ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه؛ الأمر الذي أسهم في تطوير منتج العسل الذي يعدّ ميزة نسبية للمنطقة، ومحركًا مهمًّا لتطوير تربية النحل والصناعات التحويلية في المملكة، ومنطقة مكة المكرمة على وجه الخصوص.
وشهد مشاركة واسعة من النحّالين بهدف تسويق العسل، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن التعريف بإمكانيات المحافظة، وما تمتاز به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي متنوع أسهم في جعلها مقصدًا لمربي النحل ومنتجي العسل .
وقالت اللجنة المنظمة: إن المهرجان اشتمل على عروض لأنواعٍ مختلفة من العسل، الذي تتميز به المحافظة وما جاورها؛ كعسل السدر، والسمر، والظهيان، والطلح، وغيرها من أنواع العسل، مشيرة إلى أنه شارك في عرض هذه الأنواع أكثر من 40 ركنًا من مختلف النحالين.
كما اشتمل على: مسرح للطفل، ورسم، وفعاليات عديدة للأطفال، وعرض لمنتجات النحل، وشمع النحل، وإنتاج المنتجات النحلية، التي تطبق عليها معايير المحافظة على الجودة المعتادة، بجانب الأسر المنتجة لعرض بعض المنتجات المحلية التي تشتهر بها المحافظة.