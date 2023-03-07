اختتام فعاليات مهرجان العسل في "أضم" بنسخته الثانية

وقالت اللجنة المنظمة: إن المهرجان اشتمل على عروض لأنواعٍ مختلفة من العسل، الذي تتميز به المحافظة وما جاورها؛ كعسل السدر، والسمر، والظهيان، والطلح، وغيرها من أنواع العسل، مشيرة إلى أنه شارك في عرض هذه الأنواع أكثر من 40 ركنًا من مختلف النحالين.