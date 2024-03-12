"القصيبي": الحوثي "تفنن" بالإجرام في صناعة الألغام والعبوات الناسفة

وفي التفاصيل، أوضح "القصيبي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الناس للناس" عبر إذاعة "MBC FM" أن الحوثي مازال مستمراً في زراعة الألغام والعبوات الناسفة وهذا لن يتوقف الآن، الحوثي مازال مُصراً على عدم تسليم الخرائط أو مشاركة أي جهة إحداثيات لخرائط الألغام التي تم زراعتها في اليمن علماً أنه وقع على اتفاق ستوكهولم، وهو اتفاق واضح وصريح بالنسبة للحوثي أنه يجب تسليم خرائط الألغام ولكن هذا لم يحدث إلى هذه اللحظة، ولا أعتقد أن هناك جهة واحدة في اليمن سواء «مسام» أو غيرها أو حتى الدولة اليمنية قامت باستلام أي شيء يخص خرائط أو إحداثيات مناطق زراعة الألغام من قبل الحوثي .