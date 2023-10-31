توقيع اتفاقية بين شركة الصحة القابضة ومنظمة ماس جينيرالبريغهام في ملتقى الصحة العالمي

بحضور المهندس عبدالعزيز الرميح، نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، و السيد مايكل راتني، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، وقّعت كل من شركة الصحة القابضة ومنظمة ماس جينيرالبريغهام في ملتقى الصحة العالمي اتفاقية تطوير وتشغيل الرعاية الطارئة والعاجلة في محافظة العلا، وذلك وفق المعايير الدولية لضمان جودة الخدمات الصحية. وتأتي هذه الاتفاقية بدعم وتوجيه من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ضمن جهودها لتطوير خدمات الرعاية الصحية في العلا في سبيل رفع جودة الحياة بالمحافظة.
وتمكن هذه الاتفاقية شركة الصحة القابضة من المضي قدماً في تحقيق رؤيتها في الاستثمار في صحة الإنسان، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الصحية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها ارسال استشاريين طبيين من مستشفيات منظمة ماس جينيرال بريغهام خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
ومثل شركة الصحة القابضة في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الأستاذ ناصر الحقباني، ومثل منظمة ماس جينيرال بريغهام الدكتور جايلز بولاند، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ماس جنرال بريغهام، ورئيس المجموعة الطبية "بريغهام آند ويمنز".
وصرح أ. ناصر الحقباني: "تحقيقاً لرؤية الشركة بجعل الإنسان محور الرعاية الصحية، نسعد بتعاوننا مع المنظمة الرائدة ماس جينيرال بريغهام، ويأتي هذا التعاون كجزء من جهود الشركة المتواصلة لعقد شراكات فاعلة مع أكبر المنظمات لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتقديم نموذج رعاية صحي مميز. وهذا يصب في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية تحت مظلة برنامج تحول القطاع الصحي، وهو أحد برامج رؤية 2030 الطموحة. وأضاف: "يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل للهيئة الملكية لمحافظة العلا على دعمها لهذه الاتفاقية التي ستعود بالنفع بإذن الله على سكان العلا وزوارها."
من جانبه، صرح د. ريموند ليو، نائب رئيس ماس جنرال بريغهام للاستشارات الدولية: "يمثل إنشاء مراكز التميز الجديدة للرعاية الطارئة والعاجلة في العلا الخطوة الأولى لتقديم خبرة ماس جنرال بريغهام الثرية إلى المملكة العربية السعودية"، وأضاف: "إن تركيزنا الأساسي في هذا التعاون المهم ينصب على توفير أفضل السبل لتحسين تجربة المرضى مع تعزيز الكفاءة في التوظيف والموارد وسلامة المرضى. لقد قامت منظمتنا طوال تاريخها بالتعامل مع التحديات والفرص الصحية حول العالم من خلال نهج يركز على المريض؛ وهي الخبرة التي نتطلع إلى مشاركتها خلال عملنا متعدد المراحل مع شركة الصحة القابضة."
الجدير بالذكر أن ماس جنرال بريغهام هي منظومة رعاية صحية متكاملة في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم 5 مستشفيات تابعة لجامعة هارفارد.