توقيع اتفاقية بين شركة الصحة القابضة ومنظمة ماس جينيرالبريغهام في ملتقى الصحة العالمي

وتمكن هذه الاتفاقية شركة الصحة القابضة من المضي قدماً في تحقيق رؤيتها في الاستثمار في صحة الإنسان، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الصحية. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها ارسال استشاريين طبيين من مستشفيات منظمة ماس جينيرال بريغهام خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ومثل شركة الصحة القابضة في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الأستاذ ناصر الحقباني، ومثل منظمة ماس جينيرال بريغهام الدكتور جايلز بولاند، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ماس جنرال بريغهام، ورئيس المجموعة الطبية "بريغهام آند ويمنز".