مدير تعليم الرياض يزور "المزاحمية" و"ضرماء" لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

وتهدف الزيارة إلى الإشراف على إجراءات تنفيذ قرار توزيع الحدود الجغرافية لمكاتب التعليم، إلى جانب تفقده لعدد من المدارس والمشاريع التعليمية الجديدة، والمؤكد تشغيلها بدءًا من تاريخ عودة الطلاب والمعلمين.