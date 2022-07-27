مدير تعليم الرياض يزور "المزاحمية" و"ضرماء" لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

نفذ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، جولة عمل ميدانية مكثّفة لمحافظتَي المزاحمية وضرما، وذلك في إطار متابعة إجراءات التهيئة والاستعداد للعام الدراسي 1444هـ.
حيث زار مقر مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء للبنين والبنات للوقوف على الواقع الميداني، والتأكد من الجاهزية وبحث الاحتياجات اللازمة لهما من مشاريع التشغيل والصيانة لمدارس المحافظتين.
كما تم الاطلاع على المشاريع تحت الإنشاء ونسب الإنجاز فيها والتواريخ المتوقع استلامها، والتي يتم تنفيذها من قبل شركة تطوير للمباني.
وتهدف الزيارة إلى الإشراف على إجراءات تنفيذ قرار توزيع الحدود الجغرافية لمكاتب التعليم، إلى جانب تفقده لعدد من المدارس والمشاريع التعليمية الجديدة، والمؤكد تشغيلها بدءًا من تاريخ عودة الطلاب والمعلمين.
ورافق الدكتور حسن خرمي في جولته الميدانية مساعدوه: للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، وللشؤون المدرسية الدكتور محمد الحسين، وللخدمات المساندة المهندس بدر الحارثي.