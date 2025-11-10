أمير المدينة يتفقد محافظة المهد ويوجّه برفع كفاءة الخدمات وتحقيق تنمية متوازنة

وألقى الدكتور محمد بن منور العقيلي كلمة نيابة عن أهالي المحافظة، عبّر فيها عن شكرهم لزيارة سموه وحرصه على متابعة احتياجات المواطنين. وأشار إلى ما تشهده المهد من تطور في مشاريع البنية التحتية والخدمات الصحية، مؤكدًا أن دعم الأمير أسهم في تسريع عجلة التنمية، لا سيما في مجالات الطرق والصحة.