أمير المدينة يتفقد محافظة المهد ويوجّه برفع كفاءة الخدمات وتحقيق تنمية متوازنة

قام الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة تفقدية إلى محافظة المهد، ضمن جولاته الميدانية للاطلاع على سير الأعمال في المشروعات التنموية والخدمات العامة المقدمة لسكان وزوار المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة.
واطّلع سموه خلال اللقاء مع محافظ المهد الدكتور سلامة الجهني، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي، على تقرير شامل حول المشروعات التنموية والبلدية الجاري تنفيذها في المحافظة، وما تحققه من أثر في تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات.
وخلال الزيارة، ترأس سموه اجتماع المجلس المحلي، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وأعضاء المجلس، حيث جرت مناقشة الموضوعات المرتبطة بالمشروعات الخدمية والتنموية. ووجّه سموه بمواصلة العمل لرفع كفاءة الخدمات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكد أمير المنطقة على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق جودة أعلى في الخدمات المقدمة، مشددًا على أن المواطن يظل في صميم التنمية، بوصفه محور الاهتمام الأول في مسيرة التطوير التي تقودها القيادة الرشيدة — أيدها الله.
وفي لقاء مفتوح، نقل الأمير سلمان بن سلطان تحيات القيادة الرشيدة إلى أهالي محافظة المهد، مؤكدًا أهمية المحافظة كمحور استراتيجي في المملكة لما تمتلكه من ثروات طبيعية ومزايا اقتصادية تسهم في دعم الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى أن المشروعات الحالية تفتح المجال أمام تنمية متوازنة وتحسين جودة الحياة.
وألقى الدكتور محمد بن منور العقيلي كلمة نيابة عن أهالي المحافظة، عبّر فيها عن شكرهم لزيارة سموه وحرصه على متابعة احتياجات المواطنين. وأشار إلى ما تشهده المهد من تطور في مشاريع البنية التحتية والخدمات الصحية، مؤكدًا أن دعم الأمير أسهم في تسريع عجلة التنمية، لا سيما في مجالات الطرق والصحة.
وتحدث العقيلي عن النمو المتسارع لقطاع التعدين في المحافظة ودوره في جذب الاستثمارات، واختتم اللقاء بقصيدة شعرية ألقاها الشاعر تركي الميزاني.