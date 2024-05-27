"شؤون الحرمين" توفّر كوادر متخصّصة في تنظيم الحشود وتفويجها داخل المسجد الحرام

وفيما يخص عمليات التنظيم، بيّنت الهيئة أنها تساعد على تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والحجاج حسب خطة الهيئة المعتمدة، كما تعمل كوادرها على عدم جلوس رواد المسجد الحرام في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي ‏وعدم الجلوس في المسارات المؤدية إلى المسعى، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصّص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز واستقبال ذوي الجنائز وترتيبهم في المصلى، ‏والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية، ‏كذلك العمل على تنظيم دخول وخروج زوّار مكتبة المسجد الحرام، كما يتم العمل على الحفاظ على ممتلكات المعارض والمتاحف داخل المسجد الحرام وتنظيم عملية الزيارات لها، وكذلك تنظيم الدخول لمواقف السيارات الخاصة بالهيئة، والمحافظة على الممتلكات في المواقع كافة، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري لتجويد مخرجات أعمال الوكالة.