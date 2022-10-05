مركز الدراسات القانونية يؤهّل قانونيين من 70 جهة حكومية

تأتي هذه الدورات التدريبية ضمن جهود المركز في أداء المهمات المنوطة به من رفع الوعي القانوني، وتعزيز قدرات ومهارات الكادر القانوني المتعلقة بالجوانب التشريعية عموماً، وعلى وجه التحديد تلمس الاحتياج التشريعي، وإعداد الوثيقة القانونية اللازمة، وآلية الرفع بها، والتعريف بالصياغة وأهميتها في العمل التشريعي، حيث استفاد من الدورات التدريبية المقدمة قانونيون من 70 جهة حكومية.