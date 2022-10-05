مركز الدراسات القانونية يؤهّل قانونيين من 70 جهة حكومية

نفّذ مركز الدراسات والبحوث القانونية 8 دورات تدريبية قانونية استهدفت قياديي الإدارات القانونية والكادر الاستشاري القانوني في القطاع الحكومي، وجاء أربع منها تحت عنوان "تلمس الاحتياج التشريعي وآلية الرفع به"، والأربع الأخرى بعنوان: "تطوير مهارات الصياغة التشريعية"، قدّمها مستشارون قانونيون ذوو خبرة متخصصة في المجال.
تأتي هذه الدورات التدريبية ضمن جهود المركز في أداء المهمات المنوطة به من رفع الوعي القانوني، وتعزيز قدرات ومهارات الكادر القانوني المتعلقة بالجوانب التشريعية عموماً، وعلى وجه التحديد تلمس الاحتياج التشريعي، وإعداد الوثيقة القانونية اللازمة، وآلية الرفع بها، والتعريف بالصياغة وأهميتها في العمل التشريعي، حيث استفاد من الدورات التدريبية المقدمة قانونيون من 70 جهة حكومية.
يُذكر أن المركز يضم كوكبة من الخبراء القانونيين المؤهلين من حملة أرفع الشهادات المحلية والعالمية، وأصحاب الخبرة العريقة في العمل الاستشاري بالمملكة، الذين يتمتعون بخبراتٍ قانونية فريدة متميزة معرفياً، وخبرات تراكمية عميقة في المجال التشريعي.