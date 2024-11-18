"أمير الشرقية" يطلق هوية مشروع برج المياه بالخبر "أجدان آيلاند"

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، الذي قدّم عرضًا عن مستجدات تقدم وتطور الأعمال في جزيرة برج المياه بمحافظة الخبر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري المهندس محمد عبدالمحسن العتيبي.