"أمير الشرقية" يطلق هوية مشروع برج المياه بالخبر "أجدان آيلاند"

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين، عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، الذي قدّم عرضًا عن مستجدات تقدم وتطور الأعمال في جزيرة برج المياه بمحافظة الخبر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري المهندس محمد عبدالمحسن العتيبي.
وخلال اللقاء أطلق أمير المنطقة الهوية الجديدة للمشروع بمسمى "أجدان آيلاند"، ليكون وجهة سياحية رائدة ومتعددة الاستخدامات على الواجهة البحرية لمحافظة الخبر.
وقال الفوزان: "استلهمت الهوية من الشكل المعماري المحدث للبرج، والنسيج الاجتماعي والعمراني المتنوع على ضفاف كورنيش الخبر".
وقدّم الفوزان الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة ليكون هذا المشروع وجهة سياحية بارزة في المنطقة.