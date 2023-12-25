بشرى خير عن تغير المناخ حول العالم.. تقرير: 5 أسباب "أساسية" تدعو للتفاؤل رغم الفيضانات والأعاصير

ومع ذلك، ظل معدل إزالة الغابات في البرازيل ما يقرب من ضِعف المعدل الذي سجله عام 2012، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. وتم تدمير حوالى 9 آلاف كيلومتر مربع من الغابات المطيرة في هذه الفترة؛ مما يعني أنه لا يزال أمامنا طريق طويل للوفاء بتعهد الرئيس البرازيلي بالوصول إلى الصفر بشأن إزالة الغابات بحلول عام 2030.