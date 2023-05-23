بالتزامن مع المهمة العلمية لرواد الفضاء.."التميمي" يزور معرض السعودية نحو الفضاء

زار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي - أمس - معرض السعودية نحو الفضاء بالرياض، والذي يُقام بالتزامن مع المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية.
واطلع الدكتور التميمي على ما يقدمه المعرض من محطات تثقيفية وتوعوية لزواره، وما يتيح لهم من تجارب استكشافية وتقنية ومعرفية تحكي تاريخ الفضاء وازدهاره عالميًا، كما شاهد تفاعل الزوار مع المجسمات والمحاكاة الواقعية لبعض جوانب حياة رواد الفضاء وطرق أدائهم لمهامهم المؤثرة.
ويقدم المعرض لزواره فقرات توعوية وتجارب في علوم الفضاء وعجائب الكيمياء والفيزياء، من خلال المسرح المهيأ لعرضها، بمشاركة خبراء ومختصين يبسّطون المعارف العلمية للأطفال والزوار، وكذلك الشاشة الضخمة التي تتيح للزوار مشاهدة مراحل المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين عبر البث المباشر.
يُشار إلى أن معارض السعودية نحو الفضاء المصاحبة للمهمة العلمية السعودية في الفضاء تنظّمها الهيئة السعودية للفضاء، وتُقام في مدن الرياض وجدة والظهران، فيما تسعى إلى تعزيز الاهتمام الوطني بقطاع الفضاء، وإلهام الجيل القادم من الشباب والناشئين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهم، فيما تقدم لهم المواكبة اللازمة لسائر تفاصيل المهمة التاريخية للمملكة في محطة الفضاء الدولية.