بالتزامن مع المهمة العلمية لرواد الفضاء.."التميمي" يزور معرض السعودية نحو الفضاء

يُشار إلى أن معارض السعودية نحو الفضاء المصاحبة للمهمة العلمية السعودية في الفضاء تنظّمها الهيئة السعودية للفضاء، وتُقام في مدن الرياض وجدة والظهران، فيما تسعى إلى تعزيز الاهتمام الوطني بقطاع الفضاء، وإلهام الجيل القادم من الشباب والناشئين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهم، فيما تقدم لهم المواكبة اللازمة لسائر تفاصيل المهمة التاريخية للمملكة في محطة الفضاء الدولية.