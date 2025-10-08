مناشدة للعثور على المواطن "أحمد الفقيه" بعد اختفائه شرق الطائف والعثور على مركبته بوادي العرج

ناشدت أسرة المواطن أحمد بن حسن الفقيه الجهات المختصة وأفراد المجتمع المساعدة في العثور عليه، بعد تغيّبه منذ الجمعة 3 أكتوبر 2025م، حيث عُثر على سيارته متوقفة قرب إحدى الاستراحات في وادي العرج شرق الطائف.
وأوضحت الأسرة أن المفقود يعاني من اعتلالات نفسية، مشيرة إلى أن عمليات البحث متواصلة بمشاركة الجهات الأمنية وفرق البحث الجنائي، إضافة إلى الفرق التطوعية التي تعمل في مواقع متعددة تشمل وادي العرج، وجليل، والرميدة، وسديرة.
ودعت الأسرة كل من يستطيع المشاركة إلى الانضمام لفرق البحث صباح الغد في المواقع المذكورة، للمساهمة في توسيع نطاق البحث.
كما طلبت ممن يعثر عليه التواصل مع شقيقه "علي" على الرقم 0555777396 أو التقدم ببلاغ عاجل للجهات الأمنية، سائلة الله أن يُعيد ابنها سالمًا معافى، وأن يجزي كل من يشارك في هذا الجهد الإنساني خير الجزاء.