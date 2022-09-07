المملكة مولت 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا في 84 دولة بـ69.1 مليار ريال

وتناول عرض قدمه الصندوق السعودي للتنمية أعماله وأهدافه التنموية وأبرز إنجازاته وإسهاماته في دعم الدول النامية؛ حيث مول الصندوق منذ تأسيسه عام 1975م عددًا من المشاريع والبرامج الإنمائية للدول النامية، وقد وصل عددها إلى 697 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًّا في 84 دولة، بقيمة تتجاوز 69.1 مليار ريال سعودي، فضلًا عن جهوده في دعم القطاع الخاص وإسناد الخدمات الاستشارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية للمكاتب الاستشارية الهندسية الوطنية، وزيادة مساهمة المقاولين والموردين السعوديين في مشاريع الصندوق التنموية، بالإضافة إلى جهوده في تمويل وضمان الصادرات منذ عام 2000م حتى انتقال خدمات برنامج الصادرات من الصندوق إلى بنك الاستيراد والتصدير في عام 2020م.