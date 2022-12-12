"المنيع" عن "استخدام الإبرة للتعجيل بموت الميؤوس من حياته": لا يجوز ويعد الطبيب "قاتل نفس"
جرَّم الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الإقدام على استخدام الإبرة للتعجيل بموت الشخص الميؤوس من حياته، أو ما يُطلق عليه "الموت أو القتل الرحيم"، وذلك لإنهاء عذاب وألم مريض ميؤوس من شفائه طبيًا، محذرًا في هذا الصدد من أن الطبيب قد يواجه عقوبة القصاص في هذه الحالة!
جاء ذلك ردًا على سؤال في برنامج فتاوى على القناة السعودية عن جواز استخدام الطبيب للإبرة للتعجيل بموت الشخص الميؤوس من حياته؟ حيث استنكر الشيخ المنيع هذا الفعل الشنيع بالقول: "أعوذ بالله! هذا لا يجوز، ويعد الطبيب قاتلاً للنفس!". مشيرًا إلى أنه إذا أُقيمت دعوى في هذا الخصوص قد يصدر صك بالقصاص من الطبيب نفسه.
وأضاف "المنيع": لست أيها الطبيب أرحم وألطف من رب العالمين، فهذا قضاء الله، فعليك أن تسلّم وترضى، وبناء على ذلك فنقول: لا يجوز، ويحرم ذلك.