"المنيع" عن "استخدام الإبرة للتعجيل بموت الميؤوس من حياته": لا يجوز ويعد الطبيب "قاتل نفس"

جرَّم الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الإقدام على استخدام الإبرة للتعجيل بموت الشخص الميؤوس من حياته، أو ما يُطلق عليه "الموت أو القتل الرحيم"، وذلك لإنهاء عذاب وألم مريض ميؤوس من شفائه طبيًا، محذرًا في هذا الصدد من أن الطبيب قد يواجه عقوبة القصاص في هذه الحالة!