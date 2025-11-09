شركة"غانم" تُعلن انضمامها إلى البيئة التجريبية التنظيمية للهيئة العامة للعقار، لإطلاق منتج التملك الجزئي العقاري

أعلنت شركة غانم قبول منصتها العقارية الرقمية ضمن البيئة التجريبية التنظيمية للهيئة العامة للعقار. ويأتي هذا القبول التزام الشركة بتقديم حلول تقنية مبتكرة تدعم نمو القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وتمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى فرص عقارية مميزة.
"وتُعد منصة غانم من أوائل المنصات الرقمية المتخصصة في تطوير منتجات تستهدف المشاركة الجماعية في شراء العقار والتملك الجزئي، مما يمكّن شريحة واسعة من المستثمرين من دخول السوق العقاري من خلال أدوات مرنة وآمنة، دون الحاجة للتملك الكامل أو تحمل الالتزامات التشغيلية المباشرة.
وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرّح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة غانم، صالح الغامدي:
"يشكل انضمامنا إلى البيئة التجريبية التنظيمية محطة استراتيجية في مسيرة الشركة، وفرصة لتطوير واختبار حلولنا التقنية والعقارية ضمن إطار تنظيمي يشرف عليه الهيئة العامة للعقار. نحن ملتزمون بدفع عجلة الابتكار في القطاع العقاري من خلال حلول تقلل العوائق أمام دخول السوق للأفراد والشركات."
وأضاف الغامدي:"نشكر هيئة العقار على دورها في تمكين التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع، بما يساهم في تطوير منتجات جديدة تدعم نمو الناتج المحلي وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة".
خدمات منصة "غانم":
توفر المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة، بما في ذلك:
•استعراض فرص عقارية منتقاة ومقيّمة من قبل مقيّمين معتمدين.
•التملك الجزئي في عقارات قائمة مدارة والانتفاع منها.
•إدارة المحفظة العقارية رقمياً بشكل كامل.
•متابعة العوائد الإيجارية وتوزيعها بانتظام.
•تقارير دورية وأدوات داعمة تساعد على اتخاذ القرار الاستثماري