شركة"غانم" تُعلن انضمامها إلى البيئة التجريبية التنظيمية للهيئة العامة للعقار، لإطلاق منتج التملك الجزئي العقاري

وفي تعليق على هذا الإنجاز، صرّح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة غانم، صالح الغامدي:

"يشكل انضمامنا إلى البيئة التجريبية التنظيمية محطة استراتيجية في مسيرة الشركة، وفرصة لتطوير واختبار حلولنا التقنية والعقارية ضمن إطار تنظيمي يشرف عليه الهيئة العامة للعقار. نحن ملتزمون بدفع عجلة الابتكار في القطاع العقاري من خلال حلول تقلل العوائق أمام دخول السوق للأفراد والشركات."