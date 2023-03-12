شركة طيبة الخير تعلن عن مزاد آفاق التطوير الذي يعرض أكثر من 147 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

من جانبه تحدث المهندس فهد الردادي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طيبة الخير أن الفرص المطروحة بمزاد آفاق التطوير تلبي طموحات المطورين ورجال الأعمال على مستوى المملكة والراغبين بالاستثمار والسكن بالمدينة المنورة لا سيما مع الجانب البارز الذي تحظى به المدينة المنورة من رؤية المملكة 2030 التي تستهدف استيعاب 30 مليون زائر بحلول 2030 والذي يساهم في دعم النشاط السكني والتجاري ويعزز من مقومات الاستثمار بالمدينة المنورة، وأكد الردادي على الدور البارز الذي يقوم به مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ " كمركز مختص بالإشراف على أعمال التصفية والبيع وأحد مبادرات التحول الوطني الذ يسهم في سرعة استيفاء الحقوق.