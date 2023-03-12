شركة طيبة الخير تعلن عن مزاد آفاق التطوير الذي يعرض أكثر من 147 ألف متر مربع بالمدينة المنورة

تعلن شركة طيبة الخير للمزادات عن إقامة مزاد آفاق التطوير الهجين الذي يعرض فرص عقارية استثنائية بمساحات تتجاوز 147 ألف متر مربع بالمدينة المنورة تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ " وذلك يوم الخميس بتاريخ 24-08-1444 هـ الموافق 16-03-2023 م بفندق الميرديان بالمدينة المنورة .
ويعرض المزاد مخطط سكني بمساحة 100,000 م2 بالعزيزية عليها مخطط معتمد برقم 756/ت/1416 , بالإضافة إلى مزرعة بسفح جبل أحد بمساحة تتجاوز 47,000 م2 وداخل حد الحرم النبوي الشريف وتبعد عن الحرم بمسافة 4 كم تقريبا، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص التجارية المتنوعة .
من جانبه تحدث المهندس فهد الردادي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طيبة الخير أن الفرص المطروحة بمزاد آفاق التطوير تلبي طموحات المطورين ورجال الأعمال على مستوى المملكة والراغبين بالاستثمار والسكن بالمدينة المنورة لا سيما مع الجانب البارز الذي تحظى به المدينة المنورة من رؤية المملكة 2030 التي تستهدف استيعاب 30 مليون زائر بحلول 2030 والذي يساهم في دعم النشاط السكني والتجاري ويعزز من مقومات الاستثمار بالمدينة المنورة، وأكد الردادي على الدور البارز الذي يقوم به مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ " كمركز مختص بالإشراف على أعمال التصفية والبيع وأحد مبادرات التحول الوطني الذ يسهم في سرعة استيفاء الحقوق.
وأضاف الردادي أنه سيتم إقامة المزاد ( هجين ) حضوري إلكتروني لإتاحة الفرصة أمام عملاء شركة طيبة الخير على مستوى المملكة للمشاركة بالمزاد الحضوري بفندق الميرديان بالمدينة المنورة أو المشاركة بعد إلكترونيا عبر منصة المزادات السعودية من خلال الرابط