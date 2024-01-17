"الترفيه" تنظم ورشة لتعزيز التكامل ورفع كفاءة الإنفاق للفعاليات الترفيهية

نظمت الهيئة العامة للترفيه (GeA) الاثنين الماضي، بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ورشة عمل لإيجاد الحلول التي تحقق كفاءة الإنفاق في تنظيم الفعاليات واستخدام المرافق الترفيهية؛ بهدف الارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، ودراسة سبل التكامل والمواءمة، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية، ومتابعة تنفيذ تلك البرامج والمبادرات بما يحقق الأهداف المشتركة.