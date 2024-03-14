"الجبيري" لـ "سبق": نمو الأنشطة غير النفطية 50 % تحول استراتيجي ونجاح غير مسبوق

وأضاف أنه من هذا المنطلق نجد أنه من جانب التنويع الاقتصادي فقد اتخذت المملكة إجراءات جادة لتحقيق التنويع في مصادر الدخل، من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، كما تم تضمين تعزيز القطاعات غير النفطية كجزء أساس من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومبتكر.