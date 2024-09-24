إحباط ترويج 447,750 قرصًا محظورًا بالرياض وكمية من الحشيش بالباحة

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من تنفيذ عمليتين أمنيتين في الرياض والباحة، أسفرتا عن منع ترويج 447,750 قرصًا محظورًا، وكمية من الحشيش المخدر.
تفصيلًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض لترويجه (447,750) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة المخواة بمنطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.