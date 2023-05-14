"ثبات المسكن" تعلن بدء بيع 625 فيلا في مشروع "العذبة " بالرياض

أعلنت شركة ثبات المسكن العقارية بدء البيع في مشروع "العذبة " في ضاحية الفرسان شرق مدينة الرياض، والذي يضم 625 فيلا سكنية مميزة.
ويعد مشروع "العذبة" رابع مشاريع شركة ثبات المسكن التي أعلنت مؤخراً عن بدء البيع لمشروع " مد قمرة " في مدينة القطيف، وذلك ضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان وبرنامج " وافي " للبيع أو التأجير على الخارطة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ثبات المسكن العقارية يوسف الصالح: " يسعدنا أن نقدم لعملائنا فلل العذبة التي صممت بإبداع لتجمع بين كونها مساحة للتواصل بين أفراد الأسرة، ومكانا يوفر لهم حيزهم الخاص في الوقت ذاته، لتتماشى مع الذائقة الفخمة والمريحة بذات الوقت، وتبهر الساكن فيها بتفاصيل رائعة ودقيقة".
وأضاف "يوفر المشروع موقف سيارة لكل وحدة سكنية، ومساحات خضراء تتوافق مع المخطط العام لمشروع ضاحية الفرسان، كما يقدم ضمانات تصل إلى 10 سنوات".
ويقع مشروع "العذبة" في ضاحية الفرسان شرق مدينة الرياض في نهاية طريق التخصصي (الثمامة)، ويمتد على مساحة تبلغ 287 ألف متر مربع ويضم حوالي 625 وحدة سكنية من الفيلات الأنيقة المجهزة بالكامل بمسطحات بناء تبدأ من 300 إلى 373 متراً مربعاً، وبأسعار تبدأ من 740 ألف ريال.
ويضم مشروع "العذبة" 3 نماذج من الوحدات السكنية، كما يضم مختلف المرافق الحيوية ما بين مراكز صحية وثقافية وتجارية، إضافة إلى حدائق مركزية تقارب مساحتها 38 ألف متر مربع، ومسجد وجامع ومجمع رياض أطفال، ومدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة ثبات المسكن العقارية الأستاذ عبدالإله الحقباني: " مع مشروع العذبة نكون نجحنا بفضل الله في تطوير حوالي مليون متر مربع وبناء أكثر من 2500 وحدة سكنية وفق أعلى معايير الجودة العالمية".
وتابع "تؤكد شراكتنا المتواصلة والمستمرة مع الشركة الوطنية للإسكان جودة منتجاتنا، وتطابقها مع كافة المعايير العالمية، كما أن الإقبال الكبير على شراء وحداتنا يعد دليلاً إضافياً على تميز ما جودة نقدمه من منتجات، وهو ما ساهم بحصولنا على جائزة أفضل مطور عقاري للعام 2021".