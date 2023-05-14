"ثبات المسكن" تعلن بدء بيع 625 فيلا في مشروع "العذبة " بالرياض

وتابع "تؤكد شراكتنا المتواصلة والمستمرة مع الشركة الوطنية للإسكان جودة منتجاتنا، وتطابقها مع كافة المعايير العالمية، كما أن الإقبال الكبير على شراء وحداتنا يعد دليلاً إضافياً على تميز ما جودة نقدمه من منتجات، وهو ما ساهم بحصولنا على جائزة أفضل مطور عقاري للعام 2021".