بتنظيم الأمانة.. فعاليات "عيد الرياض" تجتذب نصف مليون من أهالي العاصمة ومحافظات المنطقة

اختتمت أمانة منطقة الرياض فعالياتها بمناسبة عيد الفطر المبارك وسط ابتهاج سكان المنطقة، وزوّارها الذين استمتعوا خلال أيام العيد بفعاليات وبرامج نوعية في أكثر من 88 موقعاً منها 13 موقعاً في مدينة الرياض و75 موقعاً في نطاق محافظات ومراكز المنطقة.
وفي التفاصيل، صممت الأمانة الفعاليات بعناية فائقة لتواكب تطلعات السكان والزوار، حيث شملت الألعاب النارية، العرضة السعودية، الفنون الشعبية، أركان الأسر المنتجة، المسرح، والاستعراضات المتنوعة، وغيرها من الفعاليات الأخرى، إضافة إلى الألعاب في الحدائق العامة، والساحات البلدية، وتهيئة أماكن جلوس تسهم في راحة الزوار واستمتاعهم بالفعاليات.
وجهزت الأمانة مواقع الاحتفالات، وعملت على اكتمالها قبل العيد بوقت كافٍ؛ حيث شملت الأعمال جميع ما تتطلبه الاحتفالات من الدعم اللوجستي، كما عملت الأمانة على استحداث مواقع جديدة للاحتفالات؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الزوار حيث تجاوز حضور الفعاليات نصف مليون زائر بواقع مائة وعشرين ألف زائر في المنطقة، وثلاثمائة وتسعين ألفاً في مدينة الرياض، في زيادة مطردة مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما جعل الأمانة تعمل على انتشار أماكن الاحتفالات، تنوع البرامج والفعاليات بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف.
وتعمل أمانة الرياض على استثمار التراكم المعرفي في إعداد وتنظيم الاحتفالات عبر تجديد وتحديث الفعاليات في المناسبات الوطنية، والعامة؛ بما يواكب نمو المدينة، وتطورها في ظل رؤية السعودية 2030 التي جعلت من الرياض وجهة إقليمية وعالمية، تواكب المدن الأخرى في جودة الحياة، والبيئة الحضرية، الاجتماعية، وهو ما تعمل عليه الأمانة وفق إستراتيجيتها في جعل المدينة بيئة تنافسية جاذبة، وفق معايير عالمية في التنظيم.