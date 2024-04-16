بتنظيم الأمانة.. فعاليات "عيد الرياض" تجتذب نصف مليون من أهالي العاصمة ومحافظات المنطقة

وجهزت الأمانة مواقع الاحتفالات، وعملت على اكتمالها قبل العيد بوقت كافٍ؛ حيث شملت الأعمال جميع ما تتطلبه الاحتفالات من الدعم اللوجستي، كما عملت الأمانة على استحداث مواقع جديدة للاحتفالات؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الزوار حيث تجاوز حضور الفعاليات نصف مليون زائر بواقع مائة وعشرين ألف زائر في المنطقة، وثلاثمائة وتسعين ألفاً في مدينة الرياض، في زيادة مطردة مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما جعل الأمانة تعمل على انتشار أماكن الاحتفالات، تنوع البرامج والفعاليات بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف.