"تمهّل وخفّف السرعة".. نصائح "المرور" للقيادة الآمنة تحت الأمطار

وجّه المرور السعودي مجموعة من النصائح لقائدي المركبات للقيادة الآمنة تحت الأمطار.
وأوضح "المرور" أن القيادة الآمنة في أثناء المطر تُسهم في تجنب الحوادث.
ونوّه في فيديوجرافيك توعوي، بأن أبرز النصائح تتمثل في التمهُّل وتخفيف السرعة، والحرص على استخدام المسّاحات، والحفاظ على مسافة أمانٍ كافية مع المركبات الأخرى، واستخدام إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية.
وكان "المرور" قد نصح في تغريداتٍ سابقة بضرورة اختيار أقصر الطرق وأكثرها أماناً، وإشعال مصابيح المركبة في حال انعدام الرؤية لتوضيح أبعاد السيارة لمستخدمي الطريق، وفتح النوافذ قليلاً حتى لا يتجمع الضباب على الزجاج ويمنع الرؤية، والقيادة ببطء بسبب عدم تماسك الإطارات خلال الأمطار مع السرعة الكبيرة، ولإمكان التحكم في المركبة.