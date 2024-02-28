"تمهّل وخفّف السرعة".. نصائح "المرور" للقيادة الآمنة تحت الأمطار

وكان "المرور" قد نصح في تغريداتٍ سابقة بضرورة اختيار أقصر الطرق وأكثرها أماناً، وإشعال مصابيح المركبة في حال انعدام الرؤية لتوضيح أبعاد السيارة لمستخدمي الطريق، وفتح النوافذ قليلاً حتى لا يتجمع الضباب على الزجاج ويمنع الرؤية، والقيادة ببطء بسبب عدم تماسك الإطارات خلال الأمطار مع السرعة الكبيرة، ولإمكان التحكم في المركبة.