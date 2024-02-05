"الخلاسي لراسي والزبيدي لوليدي".. "الزعاق" يوضح موعد إنبات "الفقع"

ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إذا نزل المطر خلال موسم سهيل والوسم يظهر الفقع الزبيدي، وهو الفقع الأبيض الظاهر على الأرض، ويعد أشهر أنواع الفقع، أما إذا كان المطر خلال موسم المربعانية فيظهر الفقع الخلاسي ويكون لونه أحمر، وطعمه مميزاً، لذلك يقول العامة عليه "الخلاسي لراسي والزبيدي لوليدي".