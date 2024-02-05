"الخلاسي لراسي والزبيدي لوليدي".. "الزعاق" يوضح موعد إنبات "الفقع"

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ عن موعد إنبات الفقع.
وأوضح الزعاق؛ أن الفقع ينبت عندما ينزل المطر في موسمه ويكثر خصوصاً على الأراضي المحمية من العبث البشري والحيواني.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إذا نزل المطر خلال موسم سهيل والوسم يظهر الفقع الزبيدي، وهو الفقع الأبيض الظاهر على الأرض، ويعد أشهر أنواع الفقع، أما إذا كان المطر خلال موسم المربعانية فيظهر الفقع الخلاسي ويكون لونه أحمر، وطعمه مميزاً، لذلك يقول العامة عليه "الخلاسي لراسي والزبيدي لوليدي".
وقال الزعاق؛ إن حياة الفقع مرتبطة ببرودة ودفء باطن الأرض، فإذا كانت السنة دافئة مثل عامنا الحالي يظهر الفقع مبكراً وتكون حياته قصيرة، والعكس وقت البرودة.