"منشآت" تطلق منصة "رحلة بوابة فكرة لتتجير الابتكارات"

وتعمل المنصة على إيصال الملف الاستثماري الافتراضي إلى نافذة استديوهات الشركات الناشئة (Startup Studios) والحاضنات الاستثمارية، ليختار المبتكر التجاري في هذه النافذة المناسب له من بين أكثر من 30 كيانًا استثماريًا مسجلًا في "بوابة فكرة" حتى اللحظة، حيث تشكّل المنصة الجديدة في البوابة جسرًا مهمًا للمبتكرين التجاريين والمنشآت الابتكارية للدخول إلى السوق السعودي وتحقيق الأثر الاقتصادي.