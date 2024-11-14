"منشآت" تطلق منصة "رحلة بوابة فكرة لتتجير الابتكارات"

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) منصة "رحلة بوابة فكرة لتتجير الابتكارات"، وهي منصة وطنية تفاعلية مجانية يستطيع من خلالها المبتكر التجاري الدخول إليها بشكل آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد، والعمل مع العشرات من الخبراء الوطنيين عن بعد لتحويل الابتكار إلى صفقة تجارية مناسبة للاستثمار فيها.
وتعمل المنصة على إيصال الملف الاستثماري الافتراضي إلى نافذة استديوهات الشركات الناشئة (Startup Studios) والحاضنات الاستثمارية، ليختار المبتكر التجاري في هذه النافذة المناسب له من بين أكثر من 30 كيانًا استثماريًا مسجلًا في "بوابة فكرة" حتى اللحظة، حيث تشكّل المنصة الجديدة في البوابة جسرًا مهمًا للمبتكرين التجاريين والمنشآت الابتكارية للدخول إلى السوق السعودي وتحقيق الأثر الاقتصادي.
ويمكن لرواد الأعمال الوصول إلى منصة "رحلة بوابة فكرة لتتجير الابتكارات" من خلال الذهاب إلى صفحة بوابة منظومة الابتكار التجاري "فكرة" التابعة لـ"منشآت" عبر الرابط التالي: fikra.monshaat.gov.sa، ومن ثم الضغط على خيار "ابدأ رحلتك في عالم الابتكار التجاري".