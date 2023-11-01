أمين الطائف يوجه بتضافر الجهود لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة

وجه أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله الزايدي، تعليماته بتضافر جهود الوكالات المعنية والبلديات في مواجهة الحالة الجوية المتوقعة، وما ينتج من تأثيرات مصاحبة، وذلك في إشارة للتنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.