أمين الطائف يوجه بتضافر الجهود لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة

وجه أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله الزايدي، تعليماته بتضافر جهود الوكالات المعنية والبلديات في مواجهة الحالة الجوية المتوقعة، وما ينتج من تأثيرات مصاحبة، وذلك في إشارة للتنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
ووجه بضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف العمل الميداني لفرق المعالجة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير كافة المعدات والكوادر اللازمة لتعزيز الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ.
ونوه "الزايدي" بأهمية المتابعة المستمرة لتقارير الأرصاد الصادرة بهذا الشأن، والتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان سلامة وراحة الأهالي والحفاظ على سلامة المرافق العامة.