"سبق" ترصد احتفال 270 ألف طالب وطالبة في تعليم الطائف باليوم الوطني الـ 95

وأضاف، أن اليوم الوطني يوم ماجد سعيد، وتاريخ تليد، وقف فيه المؤسّس على منبر الفخر، ومنصة العزيمة والاقتدار، وأعلن أمره السامي الكريم، مستجيباً لرغبة شعبه العظيم، بتسمية الوطن باسم" المملكة العربية السعودية"، بعد أن وحّد أطرافه، وجمع شتاته، وآمن رعاته، وحفظ حدوده، لتكون السعودية بلداً آمناً مطمئناً، يأتيها رزقها ورغدها من كل مكان، ولتكون لنا دارٌ وشعارٌ وأمنٌ واستقرارٌ.