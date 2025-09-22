"سبق" ترصد احتفال 270 ألف طالب وطالبة في تعليم الطائف باليوم الوطني الـ 95

بدأت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، احتفالها باليوم الوطني السعودي، تحت شعار "عزنا بطبعنا" ، بتنفيذ عددٍ من الفعاليات والمناشط إضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الفعاليات التي تنفذ في المدارس على مدى أسبوعين.
جاء ذلك لإبراز دور المؤسّس الملك عبد العزيز وأبنائه في لمّ الشمل، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم بمشاركة أولياء الأمور والمجتمع.
وانطلقت الاحتفالات في أكثر من 1700 مدرسة في تعليم الطائف بمشاركة أكثر من 270 ألف طالب وطالبة وأولياء الأمور صباح اليوم الاثنين بعددٍ من الفعاليات وتوشح الأعلام في الإذاعة المدرسية بالإضافة إلى معارض مدرسية من إنتاج الطلاب والطالبات، وأكد المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ، أهمية تفعيل اليوم الوطني لتعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي الذي قدم الكثير وما زال يقدم، وتعزيز مكانته لدى جيل رؤية 2030 واستشعارهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف، أن اليوم الوطني يوم ماجد سعيد، وتاريخ تليد، وقف فيه المؤسّس على منبر الفخر، ومنصة العزيمة والاقتدار، وأعلن أمره السامي الكريم، مستجيباً لرغبة شعبه العظيم، بتسمية الوطن باسم" المملكة العربية السعودية"، بعد أن وحّد أطرافه، وجمع شتاته، وآمن رعاته، وحفظ حدوده، لتكون السعودية بلداً آمناً مطمئناً، يأتيها رزقها ورغدها من كل مكان، ولتكون لنا دارٌ وشعارٌ وأمنٌ واستقرارٌ.
وثمن الدكتور الغامدي جهود الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس للاستعداد واحتفالهم بالمدارس ، خلال استقباله صباح اليوم لمجموعة من طلبة المدارس ، مُشاركهُم احتفالهم باليوم الوطني المجيد.