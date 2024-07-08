شاهد.. "ناسا" تنشر صورة للبحر الأحمر مغطى بموجة غبار قادمة من السودان

نشر المختص في الطقس عبدالله الحربي صورة التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم تُظهر ساحل البحر الأحمر مغطى من بقايا الغبار الذي يضرب السودان.
وبحسب موقع "طقس العرب"، تنشط هذه الموجات الغبارية في هذا الوقت من العام بالعادة في تلك المناطق نتيجة تعمّق منخفض السودان، حيث يدفع برياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تثير الغبار في السودان ويندفع جزء منه خاصة لمرتفعات جازان وعسير وأحياناً الباحة والطائف، تزامناً مع نشاط حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر والتي تثير الغبار بشكل محلي على الطرق الساحلية.
وكشفت آخر صور الأقمار الاصطناعية عن وجود موجة غبارية فوق وسط البحر الأحمر وهي تتحرك للشرق، مع توقعات بأن تزداد نسب الغُبار في أجواء محافظة جدة والمُحافظات المُجاورة ولاحقاً ربما تطال العوالق الترابية العاصمة المقدسة ومرتفعات مكة المكرمة، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وقال مُختصون: إن غالبية الغبار عالق في طبقات الجو، ويكون تأثيره أقل على المناطق الساحلية، وذلك ضمن ما يُعرف بموسم الغبرة.