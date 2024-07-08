شاهد.. "ناسا" تنشر صورة للبحر الأحمر مغطى بموجة غبار قادمة من السودان

وبحسب موقع "طقس العرب"، تنشط هذه الموجات الغبارية في هذا الوقت من العام بالعادة في تلك المناطق نتيجة تعمّق منخفض السودان، حيث يدفع برياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تثير الغبار في السودان ويندفع جزء منه خاصة لمرتفعات جازان وعسير وأحياناً الباحة والطائف، تزامناً مع نشاط حركة الرياح على سواحل البحر الأحمر والتي تثير الغبار بشكل محلي على الطرق الساحلية.