اشتداد الأمطار الموسمية على جنوب غرب المملكة مع فرص لجريان الأودية خلال قادم الأيام

تشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج محاكاة حاسوبية، إلى توقعات بأن تشتد الأمطار الموسمية على مرتفعات جنوب غرب المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة، نتيجة تدفق رطوبة من مصادر استوائية لأجواء المملكة مرافقة لتقدم الحزام الموسمي.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تشمل السحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من الاثنين وحتى الأربعاء، مرتفعات جازان وعسير والباحة، ويرافقها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد، مع فرص لجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
كما يحتمل أن تمتد بعض السحب الركامية الممطرة لأجزاء من شرق مكة المكرمة، وجنوب وغرب المدينة المنورة.
أما في باقي المناطق، فيكون الطقس مستقرًّا وحارًّا إلى شديد الحرارة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على القطاع الغربي، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار في المناطق المفتوحة والصحراوية.