اشتداد الأمطار الموسمية على جنوب غرب المملكة مع فرص لجريان الأودية خلال قادم الأيام

أما في باقي المناطق، فيكون الطقس مستقرًّا وحارًّا إلى شديد الحرارة، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على القطاع الغربي، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار في المناطق المفتوحة والصحراوية.