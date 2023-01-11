العثيم يُهنِّئ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاختياره القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2022

رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي؛ بمناسبة اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2022.
وقال "العثيم" إن اختيار سمو ولي العهد القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2022 يأتي تأكيدًا لما يتصف به سموه الكريم من خبرات وقدرات استثنائية، ولنجاحه في كل الأعمال والمهام التي تولَّى أمرها بكل كفاءة ومسؤولية، فضلاً عن رؤيته الثاقبة وجهوده المباركة التي تعدت حدود الوطن إلى مساهماته في إرساء دعائم العمل السياسي العربي والإسلامي حتى أصبح للمملكة بفضل سياسته الحكيمة وجودٌ فاعلٌ في المحافل الدولية، وفي صدارة صناع القرار العالمي والعربي والإسلامي.
وتحدَّث العثيم عن الجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائد الرؤية وحامل لواء النهضة السعودية الحديثة؛ لتحقيق التطلعات، وقيادة التحولات بعزم صادق، ونظرة ثاقبة؛ لتعزيز رؤية السعودية 2030 التي تحمل مشاريع عملاقة على الأصعدة كافة؛ لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات بكل عزم واقتدار.
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء لسموه الكريم بالعون والتوفيق لخدمة وطننا الغالي، وأن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها وسلامها وعزها تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.