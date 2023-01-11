العثيم يُهنِّئ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاختياره القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2022

وقال "العثيم" إن اختيار سمو ولي العهد القائد العربي الأكثر تأثيرًا عام 2022 يأتي تأكيدًا لما يتصف به سموه الكريم من خبرات وقدرات استثنائية، ولنجاحه في كل الأعمال والمهام التي تولَّى أمرها بكل كفاءة ومسؤولية، فضلاً عن رؤيته الثاقبة وجهوده المباركة التي تعدت حدود الوطن إلى مساهماته في إرساء دعائم العمل السياسي العربي والإسلامي حتى أصبح للمملكة بفضل سياسته الحكيمة وجودٌ فاعلٌ في المحافل الدولية، وفي صدارة صناع القرار العالمي والعربي والإسلامي.