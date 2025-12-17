خلال حملة تفتيشية.. "بيئة عسير" تضبط 952 كجم من الأسماك الفاسدة في بيشة

ضبطت الفرق التفتيشية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، اليوم، 952 كيلوغرامًا من الأسماك الفاسدة والمخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولة ميدانية نفذتها لجنة الأسماك بمحافظة بيشة.
وشملت الجولة عددًا من مطاعم ومحلات بيع الأسماك، بمشاركة شرطة منطقة عسير، وأمن المهمات والواجبات الخاصة، وأمانة عسير، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة، وذلك ضمن حملة رقابية مشتركة تستهدف تعزيز سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين.
وأكد فرع وزارة البيئة في عسير استمرار تنفيذ الجولات الرقابية المكثفة، ضمن خطته لتحقيق الامتثال وتقليل المخالفات ورفع جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل في مختلف محافظات المنطقة لضمان الالتزام بالأنظمة والمعايير المعتمدة.