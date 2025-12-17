خلال حملة تفتيشية.. "بيئة عسير" تضبط 952 كجم من الأسماك الفاسدة في بيشة

وشملت الجولة عددًا من مطاعم ومحلات بيع الأسماك، بمشاركة شرطة منطقة عسير، وأمن المهمات والواجبات الخاصة، وأمانة عسير، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة، وذلك ضمن حملة رقابية مشتركة تستهدف تعزيز سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين.