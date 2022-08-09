الأمطار تقطع الاتصال عن سكان قرية هلالة بسبت الجارة

شكا سكان قرية هلالة، جنوب مركز سبت الجارة التابع لمحافظة القنفذة، من بقائهم دون اتصالات أو قدرة على الدخول إلى شبكة الإنترنت منذ بداية هطول الأمطار على المنطقة قبل أسبوعين، حيث أسفرت الحالة الجوية عن توقف العمل ببرج الاتصال الذي يحمل الرقم ZMC295.