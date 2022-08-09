الأمطار تقطع الاتصال عن سكان قرية هلالة بسبت الجارة

شكا سكان قرية هلالة، جنوب مركز سبت الجارة التابع لمحافظة القنفذة، من بقائهم دون اتصالات أو قدرة على الدخول إلى شبكة الإنترنت منذ بداية هطول الأمطار على المنطقة قبل أسبوعين، حيث أسفرت الحالة الجوية عن توقف العمل ببرج الاتصال الذي يحمل الرقم ZMC295.
وذكر الشاكون أنهم قاموا برفع عدد من المطالبات للشركة التي يتبع إليها البرج وهي شركة stc دون أي تجاوب.
وأشاروا إلى حاجتهم إلى الخدمة بشكل عاجل، مناشدين الشركة عبر "سبق" سرعة إصلاح الخلل وصيانة وترقية اتصال البرج؛ ليتمكنوا من قضاء احتياجاتهم ومصالحهم المتعلقة بخدمة الاتصال والإنترنت.