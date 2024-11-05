"أبا الخيل": إقبال كبير لزوار البوابة الجيولوجية الوطنية خلال أسبوع

ولفت إلى أن معلومات المسح الجيولوجي العام، وخاصة المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي، احتلت المرتبة الأولى من حيث الطلبات؛ حيث تم الحصول على 712 حزمة بيانات مختلفة لمنطقة الدرع العربي، تلتها بيانات مواقع التمعدن في المملكة بعدد 233 حزمة بيانات رقمية، ثم بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي لرسوبيات الوديان بعدد 138 حزمة بيانات.