"أبا الخيل": إقبال كبير لزوار البوابة الجيولوجية الوطنية خلال أسبوع

قال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل: إن بوابة قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية شهدت إقبالًا كبيرًا منذ إطلاق حزم البيانات الجيولوجية في 25 أكتوبر الماضي.
وبلغ عدد الزوار خلال الأسبوع الأول أكثر من 2500 زائر، قاموا بتنزيل 1476 حزمة بيانات رقمية، تمثلت في 10 قواعد بيانات مختلفة، من خلال تقديم 335 طلبًا رقميًا.
وأضاف أن الطلبات توزعت بين مستخدمين من 17 دولة عبر قارات العالم المختلفة، بما في ذلك آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، وأستراليا.
وقد تصدّرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول من حيث عدد الطلبات المقدمة وحزم البيانات التي الحصول عليها، تلتها روسيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا.
ولفت إلى أن معلومات المسح الجيولوجي العام، وخاصة المسح الجيوفيزيائي المغناطيسي، احتلت المرتبة الأولى من حيث الطلبات؛ حيث تم الحصول على 712 حزمة بيانات مختلفة لمنطقة الدرع العربي، تلتها بيانات مواقع التمعدن في المملكة بعدد 233 حزمة بيانات رقمية، ثم بيانات المسح الجيوكيميائي السطحي لرسوبيات الوديان بعدد 138 حزمة بيانات.
وقال: إن المهتمين في مجالات الاستكشاف المعدني أبدوا اهتمامًا كبيرًا، حيث شكّلت طلباتهم 1348 حزمة بيانات، في حين كانت الطلبات من المجالات الأكاديمية 42 حزمة بيانات، ومن مجال الطاقة 32 حزمة بيانات.
وأكد التزام الهيئة بتوفير البيانات الجيولوجية الضرورية لدعم البحوث والمشروعات في مختلف المجالات، والتطلع إلى المزيد من الإقبال في الفترات القادمة.