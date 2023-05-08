أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير منصور بن ناصر

وأدّى الصلاة معه الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز (ابن الفقيدة)، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.