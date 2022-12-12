"البيئة": إتمام عملية الربط الإلكتروني التكاملي مع "المساحة الجيولوجية"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، إتمام عملية الربط الآلي التكاملي مع هيئة المساحة الجيولوجية، لعرض البيانات المكانية كالخرائط الجـيولوجـية، وبيانات السدود، ومواقع التمعدنات، والوحدات الصـخرية، والتراكيب الجيولوجية ومنها الصدوع والقواطع، وأجهزة الرصـد المناخية والمطرية.
جاء ذلك خلال لقاء حضره نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، والرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية عبدالله الشمراني، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية الربط التكاملي مع هيئة المساحة الجيولوجية ستسهم في الاستفادة من قواعد المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وتزويد منظومة الوزارة بالمعلومات والخرائط الجيولوجية الأساسية.
يُذكر أنّ وزارة البيئة والمياه والزراعة تستهدف من خلال عمليات الربط الإلكتروني والرقمي مع عدد من الجهات الحكومية رفع مستوى التكامل في الخِدْمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، ومواكبة مسيرة التحول الرقمي من خلال التعاون التقني؛ لتقديم خدمات إلكترونية ذكية ومتكاملة تلبي متطلبات المستفيدين.