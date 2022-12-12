"البيئة": إتمام عملية الربط الإلكتروني التكاملي مع "المساحة الجيولوجية"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، إتمام عملية الربط الآلي التكاملي مع هيئة المساحة الجيولوجية، لعرض البيانات المكانية كالخرائط الجـيولوجـية، وبيانات السدود، ومواقع التمعدنات، والوحدات الصـخرية، والتراكيب الجيولوجية ومنها الصدوع والقواطع، وأجهزة الرصـد المناخية والمطرية.