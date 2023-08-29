نجاح عملية جراحية نوعية لتصحيح إعوجاج حاد بالعمود الفقري لمريض في بيشة

أنهى فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة معاناة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا كان يعاني من آلام بالظهر وصعوبة في أداء وممارسة الأنشطة اليومية ومشاكل في النوم نتيجة إصابته بانحراف شديد في العمود الفقري (الجنف).