سمها الغامدي: الإسلام سبق الأمم المتحدة في العمل الإنساني وإنصاف المظلوم والضعيف

ولفتت إلى التحديات التي تواجه العمل الإنساني والتي منها: عدم التوجيه الصحيح لفائدة العمل الإنساني التطوعي لدى الشباب من الجنسين، حيث إن غالبية الشباب يبحثون عن الوظيفة فقط، ولا يفكرون في ساعة تطوع لأي عمل يقومون به، ومن التحديات قلة الدعم المادي بسبب عدم الإيمان من بعض رجال الأعمال المقتدرين حيث إن العمل الإنساني لديهم محدود. حتى أن العاملين في الجمعيات الخيرية يواجهون تحديات بعدم وجود القدرات البشرية التي تقدم الخدمة، لذا لا بد من تنمية قدرات العاملين وهذا يعتبر عملاً إنسانياً أيضاً.