"الداخلية" و"الهيئة العامة للصناعات العسكرية" توقّعان عقد مشاركة صناعية

وقّعت وزارة الداخلية عقد صيانة شبكة الاتصال الأمني الموحد (تترا) مع الشركة الحديثة للتكنولوجيا، بحضور مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومحافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي.
ومثل الهيئة في التوقيع نائب المحافظ لشؤون التوطين محمد بن صالح العذل، ومثل الشركة الحديثة للتكنولوجيا المهندس فرحان بن نايف الفيصل، وذلك ضمن فعاليّات معرض الدفاع العالمي المنعقد بالرياض من 4 - 8 من شهر فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، تُنظم معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية، وسط مشاركة واسعة من الشركات العالمية والمحلية مع حضور قادة مجتمع الدفاع والصناعات الدفاعية من أنحاء العالم، حيث يعد المعرض أحد أكبر المعارض الأمنية والدفاعية المتطورة والمتكاملة في العالم، ويستعرض مستقبل تكنولوجيا الدفاع في مجالاته الخمسة البر والبحر والجو والفضاء والأمن السيبراني الدفاعي، وسط بيئة مثالية محفزة على التواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية وعرض الاستثمارات الواعدة، بما يلبي طموحات المملكة بشأن مستهدف توطين الإنفاق العسكري.