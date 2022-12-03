" تعليم جدة" يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في جميع مدارس المحافظة

قررت الإدارة العامة للتعليم في مدينة جدة، بتطبيق التوقيت الشتوي لمواعيد الدوام الصباحي والمسائي في جميع مدارس المحافظة، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.