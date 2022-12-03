" تعليم جدة" يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في جميع مدارس المحافظة

قررت الإدارة العامة للتعليم في مدينة جدة، بتطبيق التوقيت الشتوي لمواعيد الدوام الصباحي والمسائي في جميع مدارس المحافظة، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
حيث اعتمد تعليم جدة تطبيق توقيت الدوام الشتوي في جميع المدارس التابعة لـتعليم جدة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 10/ 5/ 1444هـ على النحو التالي :
حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة (07:15) صباحاً، فيما تكون بداية الحصة الأولى الساعة (الـ07:30) صباحاً، فيما سيكون موعد الحصة الأولى للمدارس المسائية عند الساعة 12:45 مساءً، ويتزامن اعتماد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس التابعة لتعليم جدة انطلاق الفصل الدراسي الثاني.