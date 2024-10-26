حكايات "شتاء السعودية 2024": مهرجانات وفعاليات بانتظار السياح في مختلف الوجهات

انطلق تقويم "شتاء السعودية 2024" ليكشف عن مجموعة متنوعة من التجارب السياحية والمهرجانات الفريدة التي تلبي تطلعات السياح والزوار من المملكة والعالم.
تضم الفعاليات التي تستمر حتى نهاية الشتاء، عروضًا مثيرة تناسب الأفراد والعائلات من جميع الفئات العمرية وتغطي مختلف مناطق المملكة، بدءًا من الرياض وجدة وصولاً إلى العلا.
في الرياض، يمكن للزوار استكشاف عالم مليء بالمغامرات والمرح، حيث تضم العاصمة عدة معالم سياحية وترفيهية بارزة مثل "حديقة الحيوان الوطنية" التي تحتضن أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة متنوعة. كما تعتبر "الدرعية التراثية" محطة مثالية لاستكشاف التاريخ إضافة لتذوق أشهى الأطباق المحلية والعالمية في أجواء تراثية لا تُنسى. ومن أبرز الفعاليات كذلك، "سيرك فونتانا المائي" - أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط - ويقدم عروضًا بهلوانية مبهرة وسط مؤثرات مائية مذهلة.
كما تحتضن الرياض ليالي موسيقية ساحرة ضمن "مهرجان الغناء بالفصحى" الذي يقام من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، وتستضيف "مؤتمر إكس بي" الذي يناقش مستقبل الموسيقى، بالإضافة إلى "ساوند ستورم 24" أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة، الذي سيُقام من 12 إلى 14 ديسمبر 2024.
أما جدة، فتوفر لزوارها تجربة ثقافية وفنية غنية. يمكن حضور حفل "Boris Brejcha" يوم 31 أكتوبر في "أونكس أرينا"، إضافةً إلى ذلك، يمكن للزوار استكشاف "جدة التاريخية" ومعرض "أثر للفنون المعاصرة" الذي يعرض إبداعات فنية عالمية معاصرة.
في العُلا، يمكن للزوار خوض تجربة استشفائية مميزة عبر "فايف سنسِس سانكشواري"، أو التمتع بزيارة منطقة "الجديدة للفنون" التي تقدم لوحات جدارية مذهلة، وتجربة أرجوحة العلا العملاقة التي تعد من أبرز الأنشطة التي تشجع على الاسترخاء والتأمل وسط الطبيعة الخلابة.
يذكر أن برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الجاري ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط https://www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter.