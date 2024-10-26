حكايات "شتاء السعودية 2024": مهرجانات وفعاليات بانتظار السياح في مختلف الوجهات

في الرياض، يمكن للزوار استكشاف عالم مليء بالمغامرات والمرح، حيث تضم العاصمة عدة معالم سياحية وترفيهية بارزة مثل "حديقة الحيوان الوطنية" التي تحتضن أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة متنوعة. كما تعتبر "الدرعية التراثية" محطة مثالية لاستكشاف التاريخ إضافة لتذوق أشهى الأطباق المحلية والعالمية في أجواء تراثية لا تُنسى. ومن أبرز الفعاليات كذلك، "سيرك فونتانا المائي" - أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط - ويقدم عروضًا بهلوانية مبهرة وسط مؤثرات مائية مذهلة.

كما تحتضن الرياض ليالي موسيقية ساحرة ضمن "مهرجان الغناء بالفصحى" الذي يقام من 23 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، وتستضيف "مؤتمر إكس بي" الذي يناقش مستقبل الموسيقى، بالإضافة إلى "ساوند ستورم 24" أكبر مهرجان موسيقي في المنطقة، الذي سيُقام من 12 إلى 14 ديسمبر 2024.